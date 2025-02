Schierato dal 1’, anche per via dell’indisponibilità di Marcus Thuram, l’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro

Una mano sul ginocchio dolorante, il ghiaccio spray per provare a resistere. Poi la resa. Dopo Marcus Thuram (indisponibile per infortunio), Simone Inzaghi perde anche Joaquin Correa. L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, anche per evitare di bruciare uno slot di sostituzioni. Un problema in più per Inzaghi in vista soprattutto dei tanti impegni di questo momento della stagione: è alle porte la partita di Coppa Italia contro la Lazio e la sfida scudetto del Maradona contro il Napoli.

Le prime news parlano di "trauma distorsivo al ginocchio sinistro" dell’attaccante argentino. Le sue condizioni saranno analizzate nelle prossime ore al fine di valutare l’esatta entità del problema e i tempi di recupero. Al suo posto dall’inizio del secondo tempo Mehdi Taremi.