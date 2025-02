Dalla fuga dall'Afghanistan a Milano, per poi tornare come giocatrice del Milan molti anni dopo. Per Nadim è quasi la chiusura di un cerchio: “Il trauma non scompare. È qualcosa che sarà sempre con me. Ma è attraverso tutto questo che oggi sono qui”, racconta in esclusiva a Sky Sport Insider. Un viaggio attraverso la sua vita che l'ha portata ad avere anche una seconda patria: la Danimarca