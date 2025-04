Ha vissuto il calcio sempre a grandissima velocità, tanto da rendere il suo nome quasi un nelogismo. Grazie a lei i passi in avanti del movimento femminile sono stati enormi. Addio? No, solo un arrivederci: tornerà presto con una nuova veste. Per Sky Sport Insider, Gaia Brunelli racconta la carriera e i sogni raggiunti di una delle più importanti protagoniste del calcio mondiale