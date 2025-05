Ha trasformato il suo sogno da bambina in una professione. E ha lottato per i diritti del calcio femminile e più in generale per quelli delle donne. A quasi 38 anni ha deciso di dire basta: smetterà con il calcio giocato per aprirsi a nuove sfide. Lascia un'eredità pesantissima (e bellissima) da raccogliere: Gaia Brunelli su Sky Sport Insider racconta quale