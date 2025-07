Soncin: "I quarti? E' tutto nelle nostre mani"

C'è, inevitabilmente, un po' di rammarico nelle parole di Andrea Soncin, Ct della Nazionale femminile, che ha visto sfumare nel finale la vittoria sul Portogallo e la conseguente qualificazione aritmetica ai quarti di finale: "Peccato, eravamo a due minuti dalla qualificazione, ma il pallino è ancora nelle nostre mani e c’è molta fiducia di poter continuare il nostro sogno - dice a Rai Sport - Quando è uscito il girone di EURO, avremmo firmato per essere in questa condizione di vantaggio". Sulla gara: "È stata una partita intensa, siamo passati in vantaggio e abbiamo avuto occasioni per chiuderla, c’è amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di poter centrare la qualificazione”.