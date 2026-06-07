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Wesley, infortunio durante Brasile-Egitto. Ancelotti: "Penso che potrà recuperare"

BRASILE

Brutte notizie per Carlo Ancelotti nell’ultima amichevole pre-Mondiale giocata a Cleveland e vinta 2-1 contro l’Egitto. L’esterno della Roma Wesley ha avuto un problema muscolare ed è uscito in lacrime poco dopo il 15’ del primo tempo. "Dobbiamo aspettare gli esami e la diagnosi – ha detto Carlo Ancelotti -, penso che avrà il tempo di recuperare altrimenti dovremo scegliere qualcun altro"

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Il Brasile continua a prepararsi per l’inizio del Mondiale americano e, nella notte a Cleveland (Ohio) ha giocato l’ultima amichevole in programma contro l'Egitto. Al termine è arrivata una vittoria per 2-1, ma anche una brutta notizia. Poco dopo il 15’ del primo tempo (sul risultato di 1-1 per le reti di Bruno Guimaraes e Ziko), è stato costretto a uscire dal campo per un problema muscolare il laterale della Roma Wesley. 

Ancelotti: "Penso avrà il tempo di recuperare e di essere con noi"

"Ha avuto un problema muscolare, dobbiamo aspettare per conoscere la diagnosi – ha rivelato dopo la partita il Ct Carlo Ancelotti -. Penso che avrà il tempo di riprendersi e di essere con noi a questo Mondiale, altrimenti dovremo scegliere qualcun altro, ma abbiamo tempo per farlo". Subito dopo ha illustrato le opzioni alternative per ricoprire la posizione: "Danilo può giocare in tutte le posizioni. Con Wesley infortunato, abbiamo bisogno di lui come terzino destro. Anche Ibañez può giocare lì, come ha fatto contro Panama. Al momento, queste sono le soluzioni possibili. Aspetteremo fino a domani e prenderemo la decisione necessaria", ha aggiunto. 

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