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Inter le ultime news di calciomercato su Palestra e Provedel

Calciomercato

Trattativa al momento in fase di stallo per Palestra, con i nerazzurri che stanno ragionando su un nuovo rilancio per l'esterno dell'Atalanta. Le richieste della Lazio per Provedel sono leggermente più alte di quanto previsto e la situazione di Mandas con il Bournemouth potrebbe complicare il quadro

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L'obiettivo principale dell'Inter in queste prime settimane di calciomercato è Marco Palestra, ma al momento la trattativa è in fase di stallo. L'offerta dei nerazzurri di 40 milioni di euro più 5 di bonus non ha convinto l'Atalanta, che per il cartellino dell'esterno italiano vuole almeno 50 milioni di euro, a prescindere dai bonus. Il giovane classe 2007 Cocchi potrebbe essere inserito nella trattativa ma l'impressione è che la Dea voglia monetizzare. L'Inter si prenderà quindi alcuni giorni per ragionare su nuovo rilancio, la prossima settimana sono attese novità.

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Nel frattempo i nerazzurri hanno deciso di puntare su Josep Martinez per la porta, da affiancare a un profilo di esperienza come quello di Provedel. La Lazio, però, vuole una cifra più alta rispetto a quella che l'Inter avrebbe voluto spendere, ovvero di 4-5 milioni di euro. A complicare ancora di più il trasferimento è la situazione di Mandas. Il Bournemouth non l'ha mollato ma per il momento non ha fatto offerte ufficiali, anche se sta cercando di capire se i biancocelesti sono disposti ad abbassare il prezzo del riscatto. Se la squadra inglese arrivasse vicina ai 15 milioni di euro, la Lazio potrebbe anche vendere Mandas e decidere di tenere Provedel. Il nuovo allenatore biancoceleste, Rino Gattuso, vorrebbe però puntare su Mandas, profilo che piace alla società anche per abbassare monte ingaggi ed età media. 

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