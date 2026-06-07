Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di domenica 7 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero

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Calciomercato, le news di oggi

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Sassuolo, definito l'accordo con Aquilani

Dopo una grande stagione a Catanzaro, Alberto Aquilani è sempre più vicino alla sua prima esperienza in Serie A. L'accordo con il Sassuolo è stato ormai definito e la sua firma è attesa in settimana 

Dionisi riparte dall'Inghilterra: sarà il nuovo allenatore del Watford

Dopo l'esperienza all'Empoli, Alessio Dionisi era rimasto senza panchina. Ora ripartirà dal Watford: in settimana è attesa la firma sul suo nuovo contratto

La Roma lavora per Greenwood

La Roma continua a lavorare per rinforzare l'attacco e vuole Mason Greenwood del Marsiglia: nel video le ultime novità

Palestra, l'Inter ragiona sul rilancio

Sempre parlando di nerazzurri, si aspettano novità per quanto riguarda Palestra. L'offerta da 40 milioni più 5 di bonus non è stata ritenuta sufficiente dall'Atalanta e ora l'Inter si è presa qualche giorno di tempo per ragionare sul rilancio

Inter, le ultime su Provedel

L'Inter vuola affiancare a Josep Martinez un portiere di esperienza e ha deciso di puntare su Provedel. La Lazio, però, vuole una cifra più alta rispetto a quella che l'Inter avrebbe voluto spendere, ovvero di 4-5 milioni di euro. A complicare ancora di più il trasferimento è la situazione di Mandas. Il Bournemouth non l'ha riscattato ma sta cercando di capire se i biancocelesti sono disposti ad abbassare il prezzo. Se la squadra inglese arrivasse vicina ai 15 milioni di euro, la Lazio potrebbe anche vendere Mandas e decidere di tenere Provedel, anche se Gattuso preferisce il portiere greco

Inter, Marotta: "Chivu rinnova, manca solo la firma"

Da Palestra al rinnovo di Chivu: tutte le parole del presidente dell'Inter sul mercato e non solo

Inter, la conferenza stampa di Marotta LIVE dal Festival della Serie A

Inter, la conferenza stampa di Marotta LIVE dal Festival della Serie A

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Guardiola: "Ora mi fermo, poi... "

Quale sarà il futuro di Guardiola? A scherzarci su è stato proprio l'allenatore spagnolo: "Tornerò a studiare e diventerò insegnante"

Guardiola conferma: 'Mi fermo'. E poi scherza sul futuro...

Guardiola conferma: 'Mi fermo'. E poi scherza sul futuro...

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Juventus, le ultime su Dibu Martinez e Vicario

La Juventus continua la ricerca di un nuovo portiere e si insiste per Dibu Martinez, che l'Aston Villa valuta circa 5 milioni di euro. L'ostacolo più grande è però l'ingaggio, visto che l'argentino guadagna 7 milioni di euro a stagione. Discorso opposto per Vicario, che il Tottenham valuta sui 15 milioni di euro ma ha uno stipendio molto più basso

Como, da Fabregas a Nico Paz: le parole del presidente Suwarso

Intervenuto a margine del Festival della Serie A, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha detto: "Stiamo guardando molti giocatori, ma il loro prezzo è superiore al tetto che ci siamo dati e quindi non arriveranno. Non basiamo i nostri acquisti sulla nazionalità ma sulle opportunità e su cosa ci chiede l'allenatore. Nico Paz? Il suo futuro è nelle mani del Real Madrid"

Casting Torino, per la panchina c'è anche Gilardino

Il Torino continua a cercare un nuovo allenatore e negli ultimi giorni c'è stato anche un incontro con Gilardino, che si aggiunge quindi alla lista dei possibili candidati

Loftus-Cheek: "Futuro? Al momento non posso dire molto"

Intervenuto dal Gran Premio di Monaco, il centrocampista del Milan Loftus-Cheek ha parlato del suo futuro: "Al momento non posso dire molto. Ora mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze. Mi sto riposando, trascorrendo del tempo con la mia famiglia e tifano per la nazionale"

Aquilani verso il Sassuolo: si attende la firma

Grosso si prepara a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina e il Sassuolo ha deciso di puntare su Aquilani. L'allenatore si è convinto del progetto tecnico e nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe arrivare la firma

Schuus verso il Nec Nijmegen

Perr Schuurs si prepara a ripartire dall'Olanda. Dopo l'infortunio al crociato nel 2023, il difensore olandese non ha più giocato una partita e lo scorso 6 febbraio ha risolto il contratto con il Torino. Adesso il classe 1999, che interessava anche a Sassuolo, Venezia, Genoa e allo stesso Torino, è vicino al Nec Nijmegen

Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas

Dopo l'addio al Bologna, Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas. L'ex rossoblù ha firmato un contratto di 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione di ingaggio

Da Vlahovic a Salah: tutti gli svincolati

Vlahovic sarà libero da luglio... ma non solo: chi sono i giocatori svincolati

Vlahovic sarà libero da luglio... ma non solo: chi sono i giocatori svincolati

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Malinovskyi ufficiale al Trabzonspor

Dopo l'addio al Genoa, adesso è ufficiale la nuova destinazione di Ruslan Malinovskyi: il centrocampista ucraino è un nuovo giocatore del Trabzonspor. Trasferimento a parametro zero: per lui tre anni di contratto a 1,2 milioni di euro a stagione

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

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Inter, weekend di stallo per Palestra

Calciomercato

Trattativa al momento in fase di stallo per Palestra, con i nerazzurri che stanno ragionando su...

Pep scherza: "Mi fermo... diventerò insegnante"

sul futuro

A margine dell'inaugurazione di un campo da calcio presso l'istituto in cui è cresciuto, Pep...

Chiesa: "La Juve è nel mio cuore, vorrei tornarci"

liverpool

L’attaccante del Liverpool ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non me ne...

Marotta: "Chivu rinnova, manca solo la firma"

INTER

Il numero uno nerazzurro: "Il rinnovo di Chivu è un atto formale, da parte di entrambi c'è la...
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