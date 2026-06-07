Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

L'Inter vuola affiancare a Josep Martinez un portiere di esperienza e ha deciso di puntare su Provedel. La Lazio, però, vuole una cifra più alta rispetto a quella che l'Inter avrebbe voluto spendere, ovvero di 4-5 milioni di euro. A complicare ancora di più il trasferimento è la situazione di Mandas. Il Bournemouth non l'ha riscattato ma sta cercando di capire se i biancocelesti sono disposti ad abbassare il prezzo. Se la squadra inglese arrivasse vicina ai 15 milioni di euro, la Lazio potrebbe anche vendere Mandas e decidere di tenere Provedel, anche se Gattuso preferisce il portiere greco