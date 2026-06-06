A margine dell'inaugurazione di un campo da calcio presso l'istituto in cui è cresciuto, Pep Guardiola annuncia il suo futuro: "Per il momento voglio fermarmi qui per un po’ e vedere cosa mi riserverà il futuro. Nemmeno io so cosa succederà. Tornerò a studiare a La Salle, dove sono stato da bambino, e diventerò insegnante" CHI SONO GLI ALLENATORI SVINCOLATI NEL 2026/2027

Pep Guardiola si ferma, per il momento. È quanto ha ammesso lo spagnolo a margine dell'inaugurazione di un nuovo campo da calcio nella scuola La Salle di Manresa, istituto che frequentava da piccolo. "Per il momento voglio fermarmi qui per un po’ e vedere cosa mi riserverà il futuro. Nemmeno io so cosa succederà", ha dichiarato alla testata locale El Periodico. L'ex allenatore del Manchester City poi ha voluto scherzare sul suo futuro: "Tornerò a studiare a La Salle, dove sono stato da bambino, e diventerò insegnante".

"Non vincere la Champions per tanto tempo distrugge qualsiasi progetto" L'allenatore spagnolo ha poi parlato dell'esperienza decennale appena conclusa alla guida del Manchester City. "Non avrei mai immaginato di rimanere lì per dieci anni - ha esordio, poi il discorso si è spostato sulla Champions League -. Non vincerla per tanto tempo finisce col distruggere qualsiasi progetto. Vincere la Champions League dipende dal finire la stagione in modo brillante, senza infortuni. Anche l'influenza degli arbitri è molto significativa in questa competizione. L'importante è che le prestazioni quotidiane siano buone e che la squadra continui a migliorare. Non si può pensare che, solo perché non si raggiunge una finale di Champions League o non la si vince, la stagione sia stata negativa". Approfondimento Dieci anni di Guardiola in uno sguardo