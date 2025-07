Due successi in due anni consecutivi, Lady Terracina vince per la seconda volta di fila la Coppa Italia Q8 femminile di beach soccer. Sulla sabbia della Beach Arena di Castellammare di Stabia, Lady Terracina ha battuto il Cagliari 4-3 al termine di una gara molto combattuta ed emozionante. Le tigrotte replicano il successo nella Coppa del 2024 portandosi a casa l'ottavo trofeo della loro lunga storia che parte dal 2014.

E' stata Stephanie Galluccio a segnare la rete decisiva a metà del terzo tempo. Le due squadre si sono rincorse per tutta la gara con i gol della spagnola Campoy, Fabiana Vecchione (doppietta), Roberta Illiano, Teresa Penzo e Stephanie Galluccio autrice di una doppietta. Cagliari può consolarsi con la sua settima finale in tutte le competizioni in soli tre anni di vita sportiva con già tre trofei in bacheca.

ll Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini insieme al Presidente del Comitato Regionale LND Campania Carmine Zigarelli hanno consegnato la Coppa alla vincitrice. La seconda ha ricevuto il riconoscimento dal Consigliere Federale e Vice Presidente del CR Campania LND Giuliana Tambaro e dall’Assessora del Comune di Castellammare di Stabia Annalisa Nuzzo. Un omaggio per la terna arbitrale da parte del Loyalty & Customer Engagement Q8 Federica Polverino e dal Consigliere Cr Campania LND e Consigliere del Comune di Castellammare di Stabia Rosanna De Simone. Presente il Consigliere del Dipartimento BS LND e numero uno del Cr Basilicata Emilio Fittipaldi.