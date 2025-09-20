Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Cantore: "A Washington per crescere e migliorare. Sogno di vincere con la Nazionale"

Gaia Brunelli
©Getty

In estate ha lasciato la Juventus e la Serie A per trasferirsi negli Stati Uniti - al Washington Spirit -, è una delle due calciatrici italiane candidate al Pallone d'Oro e all'ultimo Europeo ha dato spettacolo con la maglia Azzurra: Sofia Cantore sta vivendo il suo sogno, ma non vuole certo fermarsi qui. La sua intervista esclusiva a Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ