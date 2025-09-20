Cantore: "A Washington per crescere e migliorare. Sogno di vincere con la Nazionale"

In estate ha lasciato la Juventus e la Serie A per trasferirsi negli Stati Uniti - al Washington Spirit -, è una delle due calciatrici italiane candidate al Pallone d'Oro e all'ultimo Europeo ha dato spettacolo con la maglia Azzurra: Sofia Cantore sta vivendo il suo sogno, ma non vuole certo fermarsi qui. La sua intervista esclusiva a Sky Sport Insider