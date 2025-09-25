Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la protagonista

Nel mondo del calcio di oggi nessuno è come Aitana Bonmatí (i Conca)

Martina Angelini

©Getty

Maschile o femminile, poco importa. La centrocampista del Barcellona ha raccolto l'eredità di successi di Messi e Cristiano Ronaldo, in un'epoca in cui tra gli uomini non c'è un padrone assoluto. La sua è una storia di eccellenza e di successi come poche altre nel calcio. E in questa storia ci sta provando a rientrare anche l'Italia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ