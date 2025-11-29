Azzurre ko 0-3 nella prima amichevole con gli Usa

Una sconfitta netta nel punteggio ma un primo tempo giocato quasi alla pari, con un solo gol incassato nei primi 45' e più di un'occasione fallita per pareggiare, contro la nazionale femminile più titolata al mondo nonché la seconda in classifica del ranking Fifa. Nella notte italiana, a Orlando , davanti ai 14mila spettatori dell’ Inter&Co Stadium , le Azzurre guidate dal Ct Andrea Soncin hanno perso 0-3 la prima delle due amichevoli in programma contro la nazionale degli Stati Uniti . Dopo il gol iniziale di Moultrie , in rete già dopo 2’, l’Italia ha retto per tutto il primo tempo, fallendo anche più di una chance per pareggiare, e subendo poi solo nel secondo l’uno-due micidiale di Macario , che ha chiuso il match. Tra tre giorni, alle 2 di notte di martedì 2 dicembre, si replica sempre contro gli Usa, stavolta a Fort Lauderdale , in Florida .

Soncin: “Usa incredibili, per noi momento di crescita”

“Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile -le parole del Ct Andrea Soncin a fine gara- ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. Era l’esperienza che volevamo fare e la viviamo come momento di crescita. Abbiamo avuto l’occasione di organizzare test di altissimo livello perché c’è la convinzione che questi appuntamenti ci permetteranno di migliorare sempre di più”.