Azzurre ko 0-3 nella prima amichevole con gli Usa

Nella notte le azzurre hanno perso 0-3 contro le stelle Usa, per effetto delle reti di Moultrie e della doppietta di Macario. “Un avversario incredibile, viviamo questa esperienza come un momento di crescita” le parole del ct azzurro Soncin. Martedì si replica in Florida
Una sconfitta netta nel punteggio ma un primo tempo giocato quasi alla pari, con un solo gol incassato nei primi 45' e più di un'occasione fallita per pareggiare, contro la nazionale femminile più titolata al mondo nonché la seconda in classifica del ranking Fifa. Nella notte italiana, a Orlando, davanti ai 14mila spettatori dell’Inter&Co Stadium, le Azzurre guidate dal Ct Andrea Soncin hanno perso 0-3 la prima delle due amichevoli in programma contro la nazionale degli Stati Uniti. Dopo il gol iniziale di Moultrie, in rete già dopo 2’, l’Italia ha retto per tutto il primo tempo, fallendo anche più di una chance per pareggiare, e subendo poi solo nel secondo l’uno-due micidiale di Macario, che ha chiuso il match. Tra tre giorni, alle 2 di notte di martedì 2 dicembre, si replica sempre contro gli Usa, stavolta a Fort Lauderdale, in Florida.
Il tabellino
USA-ITALIA 3-0
2’ Moultrie, 63’ st e 76’ Macario
- USA (4-2-3-1): Dickey; Girma (78’ Sams), Sonnet, Reale (84’ Wiesner), Fox; Hutton, Coffey; Moultrie (70’ Shaw), Lavelle (70’ Yohannes), Thompson; Macario (78’ Joseph). Ct: Hayes
- ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini (60’ Salvai), Linari, Boattin (60’ Oliviero); Giugliano (76’ Schatzer), Caruso (76’ Dragoni), Greggi; Beccari (60’ Piga), Cambiaghi (84’ Girelli), Cantore. Ct: Soncin
Soncin: “Usa incredibili, per noi momento di crescita”
“Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile -le parole del Ct Andrea Soncin a fine gara- ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. Era l’esperienza che volevamo fare e la viviamo come momento di crescita. Abbiamo avuto l’occasione di organizzare test di altissimo livello perché c’è la convinzione che questi appuntamenti ci permetteranno di migliorare sempre di più”.