Tare: "Fiducioso per il rinnovo di Maignan"

Il ds rossonero ha parlato a Dazn prima del match tra Fiorentina e Milan. Sul rinnovo di Maignan ha detto: "A lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. Sono fiducioso, alla fine il buon senso troverà la strada giusta"

Si è soffermato anche sul rinnovo di Maignan: "Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. Sono fiducioso, alla fine il buon senso troverà la strada giusta: è una pedina importante per il nostro progetto. Jashari? Abbiamo grandi aspettative su di lui. Nkunku è un giocatore del Milan e siamo contenti che lo sia ancora".