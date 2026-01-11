Tare: "Fiducioso per il rinnovo di Maignan"

Offerte Sky
Milan, Tare: "Maignan? Fiducioso per il suo rinnovo. Lui vuole restare"

milan

Il ds rossonero ha parlato a Dazn prima del match tra Fiorentina e Milan. Sul rinnovo di Maignan ha detto: "A lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. Sono fiducioso, alla fine il buon senso troverà la strada giusta"

FIORENTINA-MILAN LIVE

Igli Tare (ds Milan) ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Milan a Dazn: "Siamo in un momento positivo dopo un girone di andata con risultati importanti. Siamo fiduciosi, ora dobbiamo fare meno errori possibili".

"A Maignan piace il progetto Milan"

Si è soffermato anche sul rinnovo di Maignan: "Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. Sono fiducioso, alla fine il buon senso troverà la strada giusta: è una pedina importante per il nostro progetto. Jashari? Abbiamo grandi aspettative su di lui. Nkunku è un giocatore del Milan e siamo contenti che lo sia ancora".

