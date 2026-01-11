La partita tra Fiorentina e Milan della 20^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 gennaio alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Fiorentina-Milan, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 11 gennaio alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Milan

Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. La formazione viola è inoltre quella contro cui il club meneghino ha segnato più reti (268) in Serie A. Un solo pareggio negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato: 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, completano sette vittorie rossonere e tre successi viola. La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dalla Viola nelle precedenti 18 gare al Franchi contro i rossoneri in Serie A (3V, 7N, 8P).

Due risultati utili di fila della Fiorentina (1V, 1N), che in questo campionato non è ancora riuscita a rimanere per tre partite consecutive imbattuta: i viola in generale hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro gare di Serie A, uno in più degli appena sei raccolti nelle prime 15 gare di questo torneo. Dopo i successi contro Udinese e Cremonese, la Fiorentina potrebbe vincere tre match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione; l'ultima risale al periodo tra febbraio e marzo scorsi, con Palladino in panchina. Il Milan potrebbe registrare al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 (in entrambe queste due vinse poi lo Scudetto) e il 2004/05 (terminò il campionato al 2° posto). Il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta in questa Serie A: in otto gare cinque vittorie e tre pareggi per i rossoneri, con appena cinque reti subite (miglior difesa fuori casa nella Serie A in corso). Considerando i Big-5 campionati europei 2025/26, l'unica altra formazione imbattuta fuori casa è il Bayern Monaco.