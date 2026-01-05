Offerte Sky
Como Women, inaugurato nuovo Fitness Sport Center

Calcio femminile

Novità all'interno del Centro Sportivo “Sport Village” di Cislago: il Como Women ha inaugurato un nuovo Fitness Sport Center per rispondere alle esigenze delle calciatrici sia durante la preparazione atletica sia nelle fasi di recupero

Il Como Women ha inaugurato un nuovo Fitness Sport Center all’interno del Centro Sportivo “Sport Village” di Cislago. Si tratta di una struttura ad uso interno che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento del club. Il nuovo centro è stato realizzato all’interno della sede di allenamento, in collegamento diretto con il campo e gli spogliatoi, ed è parte di un progetto di sviluppo avviato già nella scorsa stagione. La struttura è stata progettata per supportare il lavoro dell’area performance e dello staff tecnico, rispondendo alle esigenze quotidiane delle calciatrici sia durante la preparazione atletica sia nelle fasi di recupero. Nicola Verdun, CEO del Como Women, ha spiegato: “Questo progetto rappresenta la direzione che il club ha scelto di intraprendere: una crescita sostenibile, autonoma e orientata alle calciatrici. Investire in strutture dedicate significa metterle realmente al centro, offrendo loro un ambiente professionale e all’avanguardia, capace di rispondere alle loro esigenze sportive e personali”. Verdun ha poi aggiunto che la nuova struttura è “un passo fondamentale nella costruzione di un futuro solido e ambizioso, nel rispetto dell’identità e dei valori del progetto”. Soddisfazione anche da parte di Mario Familari, responsabile dell’area performance del club: “Il nuovo Fitness Sport Center è uno strumento fondamentale per migliorare ulteriormente la qualità del nostro lavoro quotidiano. Avere una struttura interna dedicata ci permette di intervenire in modo più preciso sulla preparazione atletica, sulla prevenzione degli infortuni e sullo sviluppo individuale delle calciatrici”. Familari ha inoltre annunciato che il progetto prevede la realizzazione di un’area esterna attrezzata con superficie in erba sintetica, destinata ad attività complementari e multidisciplinari di attivazione prima delle sedute sul campo.

