Juventus-Galatasaray, Osimhen non esulta dopo il gol: "Rispetto per Spalletti"

CHAMPIONS

Un gol senza esultanza per Victor Osimhen, autore della rete che ha aperto al Galatasaray le porte degli ottavi di Champions, nella sfida contro la Juventus: "Non ho sentito il bisogno di esultare. Credo sia più importante rispettare un uomo cui voglio bene e che ha avuto un ruolo importante nella mia carriera: parlo ovviamente di Luciano Spalletti", le parole con cui Osimhen ha spiegato il gesto, molto apprezzato dai tifosi della Juve. Un messaggio per il futuro?

JUVENTUS-GALATASARAY 3-2 (DTS): GOL E HIGHLIGHTS

Una questione di rispetto. Per Victor Osimhen, che alla Juve ha segnato il gol più importante, finora, della sua carriera nelle coppe europee, nessuna esultanza smodata, solo un abbraccio composto ai compagni di squadra. Il motivo del gesto, così significativo, ha un nome e un cognome e Osimhen lo spiega nel post partita: "Non ho sentito il bisogno di esultare. Credo sia più importante rispettare un uomo cui voglio bene e che ha avuto un ruolo importante nella mia carriera: parlo ovviamente di Luciano Spalletti".

Rapporto speciale

L’allenatore, protagonista con Osimhen di uno storico scudetto al Napoli, era stato già al centro dei pensieri dell’attaccante alla vigilia della sfida. E ieri, dopo la sofferta qualificazione agli ottavi, l’analisi a Prime Video è stata onesta: “Abbiamo giocato male, pure con l'uomo in più, non c'era la necessità di celebrare la rete, non sono quel calciatore che nasconde le emozioni. Ho visto tutta questa gente che applaudiva la Juve… Sono però contento della vittoria e di aver passato il turno”. Nel momento del trionfo un omaggio che vale ancora di più. E, chissà, un messaggio per il futuro…

Osimhen: "Giocare per la Juve sarebbe un privilegio"

