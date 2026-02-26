Juventus-Galatasaray, Osimhen non esulta dopo il gol: "Rispetto per Spalletti"

Un gol senza esultanza per Victor Osimhen, autore della rete che ha aperto al Galatasaray le porte degli ottavi di Champions, nella sfida contro la Juventus: "Non ho sentito il bisogno di esultare. Credo sia più importante rispettare un uomo cui voglio bene e che ha avuto un ruolo importante nella mia carriera: parlo ovviamente di Luciano Spalletti", le parole con cui Osimhen ha spiegato il gesto, molto apprezzato dai tifosi della Juve. Un messaggio per il futuro?

