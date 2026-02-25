Offerte Sky
Razzismo, Uefa respinge ricorso del Benfica: Prestianni non giocherà contro il Real Madrid

champions

La Uefa ha respinto il ricorso del Benfica contro la sospensione di Prestianni per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Real Madrid, il calciatore non sarà a disposizione per la gara di questa sera alle 21 (LIVE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252). L'argentino all'andata è stato coinvolto in un episodio legato a presunti insulti razzisti nei confronti di Vinicius. Nel frattempo, un Ispettore Etico e Disciplinare della Uefa continua a indagare sulla vicenda

CALENDARIO E ORARI DELLE PARTITE DI OGGI

Il Benfica è costretto a rinunciare definitivamente a Gianluca Prestianni per il ritorno dei playoff di Champions League in programma questa sera (mercoledì) alle 21. Il calciatore argentino nei giorni scorsi era stato temporaneamente sospeso per una partita dall'Uefa, che continua a indagare in merito ai presunti insulti razzisti rivolti nei confronti di Vinicius nel match di andata. Il club portoghese aveva presentato ricorso per la decisione portando comunque il calciatore a Madrid, ma poche ore prima del fischio d'inizio l'Organo d'Appello dell'Uefa ha respinto il ricorso confermando la sospensione del calciatore per la gara del "Bernabeu"

Leggi anche

Superare l'indifferenza per battere il razzismo

La nota ufficiale dell'Uefa

"Decisione dell'Organo d'Appello in merito alla sospensione provvisoria del giocatore del Benfica Gianluca Prestianni. L'Organo d'Appello dell'Uefa ha adottato oggi la seguente decisione: il ricorso presentato dal Benfica è respinto. Di conseguenza, è confermata la decisione del Comitato di Controllo, Etica e Disciplina dell'Uefa del 23 febbraio 2026. Il sig. Gianluca Prestianni resta sospeso in via provvisoria per la prossima partita delle competizioni Uefa per club alla quale sarebbe altrimenti idoneo a partecipare".

Cosa è successo nella gara di andata

Ma cosa era successo nella gara di andata? Vinicius, dopo aver segnato al 50' il gol che avrebbe poi deciso il match, ha esultato "danzando" con la bandierina in un modo che l'arbitro ha ritenuto eccessivo e che i tifosi del Benfica hanno vissuto come una provocazione. Il direttore di gara ha deciso quindi di estrarre il cartellino giallo nei confronti del calciatore del Real Madrid. Qualche attimo dopo, Vinicius era stato avvicinato da Prestianni che, coprendosi la bocca con la maglia, gli ha detto qualcosa. A quel punto, il brasiliano si è diretto subito dall'arbitro Letexier riferendo di aver ricevuto un insulto razzista. Il numero 7 del Real Madrid è andato poi a bordocampo e, dopo aver parlato con Mourinho, si è seduto in panchina, come a voler far capire di non voler riprendere il gioco. Da qui all'attivazione da parte dell'arbitro del protocollo anti-razzismo Fifa, attraverso una "X" formata con le braccia alzate. La partita è stata quindi sospesa ed è ripresa dopo circa dieci minuti, con il ritorno in campo di Vinicius.

Cosa succederà nei prossimi giorni

La mattina seguente al match, giocato lo scorso 17 febbraio, la Uefa ha aperto un'indagine e ha "incaricato un Ispettore Etico e Disciplinare di indagare sulle presunte condotte discriminatorie avvenute durante la partita tra Benfica e Real Madrid". Un'indagine che servirà a fare chiarezza su quanto accaduto in campo e le cui conclusioni verranno comunicate nei prossimi giorni

