Quattro gol, una rimonta ritenuta quasi impossibile, la possibilità di giocarsi gli ottavi di finale di Champions contro Arsenal o Bayern Monaco. Palladino è raggiante e non teme di esagerare con le parole per descrivere una serata straordinaria: " Un'impresa che resta nella storia del calcio italiano, ringrazio tutti i giocatori, lo staff, la società e i 23mila tifosi che ci hanno spinto. Si tratta della partita più bella da quando sono allenatore, non la dimenticherò mai . Sapevamo che era difficile, ma non impossibile. All’andata siamo andati subito sotto e abbiamo commesso troppi errori, ma abbiamo studiato gli avversari e la rimonta col Napoli ci ha dato fiducia".

"Ho giocatori intelligenti, furbi e di grande spirito"

Tutti i giocatori sono stati superlativi e all'altezza della situazione. Palladino sceglie comunque un momento specifico della serata: "Il simbolo è Krsrovic che si butta sul pallone e guadagna quel rigore a costo di rischiare un brutto colpo in faccia". La vittoria e la qualificazione giovano anche allo stato di salute del calcio italiano: "Sento molti commenti, credo che dovremmo tutelarlo e proteggerlo meglio. Siamo troppo critici quando le cose vanno male, dovremmo essere più costruttivi. Nello spogliatoio ho usato la molla del fatto che nessuno credeva in noi". A impressionare è stata soprattutto la reazione dopo il gol di Adeyemi: "La mentalità e la maturità che abbiamo ci hanno permesso di reagire. A me non piace difendermi basso, voglio aggredire in avanti e la squadra lo sa fare bene, anche se i vari momenti della gara vanno capiti e bisogna adeguarsi. Io non mi prendo i meriti, non voglio fare l’umile ma in quegli ultimi minuti hanno fatto tutto i giocatori con spirito, intelligenza e furbizia".