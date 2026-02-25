Offerte Sky
Napoli, doppietta in amichevole per Lukaku. E Anguissa torna in campo dopo 4 mesi

Serie A

Antonio Conte può tornare a sorridere: nell'amichevole congiunta tra Napoli e Giugliano di oggi, 25 febbraio, sono arrivati ottimi segnali da Lukaku, autore di una doppietta, e da Anguissa, tornato in campo dopo quasi quattro mesi di stop

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 27^ GIORNATA

Il Napoli si è allenato oggi insieme al Giugliano, dando vita ad un'amichevole che ha dato alcune notizie importanti ad Antonio Conte. Tra gli azzurri, infatti, ha brillato Romelu Lukaku, che ha segnato due gol nel 4-0 finale inflitto dagli azzurri alla squadra attualmente terzultima nel girone C di Serie C. Per il Napoli, sono andati a segno anche Elmas e Hojlund. Un'altra nota positiva per Conte è il ritorno in campo di Zambo Anguissa, che non giocava da Bologna-Napoli del 9 novembre: a quasi quattro mesi di distanza da quella partita, il camerunense ha disputato 45 minuti positivi, che fanno salire le quotazioni per una sua convocazione con il Verona. Minuti anche per Milton Pereyra, il talento classe 2008 che il Napoli ha acquistato in inverno dal Boca Juniors e per il quale la Fifa ha dato l'ok al trasferimento solo pochi giorni fa, seguendo i dettami burocratici per il trasferimento di calciatori minorenni.

Napoli, ancora out McTominay e De Bruyne

Nonostante le buone sensazioni arrivate da Lukaku e Anguissa, continua l'emergenza infortuni per Conte. Non è sceso in campo, infatti, Kevin De Bruyne, che continua a lavorare a parte, con il mirino puntato sul rientro in gruppo settimana prossima. Anche Scott McTominay non ha preso parte all'amichevole con il Giugliano, il che lo pone in forte dubbio anche per la gara di sabato con il Verona. Ha giocato, invece, Meret, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita del preparatore dei portieri della Nazionale, Roberto Perrone.

