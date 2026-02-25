Il Napoli si è allenato oggi insieme al Giugliano, dando vita ad un'amichevole che ha dato alcune notizie importanti ad Antonio Conte. Tra gli azzurri, infatti, ha brillato Romelu Lukaku, che ha segnato due gol nel 4-0 finale inflitto dagli azzurri alla squadra attualmente terzultima nel girone C di Serie C. Per il Napoli, sono andati a segno anche Elmas e Hojlund. Un'altra nota positiva per Conte è il ritorno in campo di Zambo Anguissa, che non giocava da Bologna-Napoli del 9 novembre: a quasi quattro mesi di distanza da quella partita, il camerunense ha disputato 45 minuti positivi, che fanno salire le quotazioni per una sua convocazione con il Verona. Minuti anche per Milton Pereyra, il talento classe 2008 che il Napoli ha acquistato in inverno dal Boca Juniors e per il quale la Fifa ha dato l'ok al trasferimento solo pochi giorni fa, seguendo i dettami burocratici per il trasferimento di calciatori minorenni.