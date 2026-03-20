l'intervista
Guarino: "Orgogliosa della chiamata del West Ham. L'Italia? Sta alzando il livello"
Dopo tanti anni in Serie A, è diventata la prima manager italiana nella storia della Women's Super League inglese. Alla guida del West Ham, sulle orme di Paolo Di Canio e con l'obiettivo della salvezza, l'idea è di aprire la strada per la crescita del movimento azzurro. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport
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