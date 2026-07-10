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Laura Giuliani allo Stoccarda è una buona notizia per il calcio femminile italiano

Martina Angelini

Martina Angelini

Perché il trasferimento della portiera della Nazionale dal Milan alla Germania va ad aggiungersi a quelli nelle passate stagioni delle varie Caruso, Linari, Girelli, Boattin e Cantore, facendoci capire che il campionato italiano ha sempre più rilevanza all'estero

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