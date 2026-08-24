Ternana Women, presentata la maglia away: è ispirata al Kintsugi. FOTO

La nuova maglia away della Ternana Women nasce dal Kintsugi, l'arte giapponese di ricomporre ciò che si è spezzato attraverso l'oro, non nascondendolo ma evidenziandolo. E' questa la filosofia del club, ripartito dopo la morte dell'allenatore Fabio Melillo nel 2024 conquistando la promozione in A nel 2025. Il kit bianco, attraversato da dettagli oro, reinterpreta il Kintsugi tramite la tradizione ceramica italiana e decorazioni floreali, come la rosa di San Valentino (patrono di Terni)

TERNANA WOMEN, LA 1^ MAGLIA