Nuova avventura per Barbara Bonansea. La calciatrice azzurra classe 1991 lascerà la Juventus Women per trasferirsi negli Stati Uniti e vestire la maglia del San Diego Wave: sarà un affare in prestito, come quello che lo scorso febbraio ha definito il passaggio di Cristiana Girelli al Bay FC (club di San José, anch'esso in California). Si conclude dunque, almeno per ora, l'esperienza di Bonansea in bianconero: cominciata nel 2017, l'ha vista negli anni protagonista di tanti successi, con 6 scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Womens Cup e 5 Supercoppe italiane nel suo palmares. L'attaccante assisterà oggi al match tra Juve e Milan di Womens Cup (live su Sky Sport e NOW alle 12.30) per un ultimo saluto, poi la partenza verso gli Usa.