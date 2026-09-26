Nazionale, Mancini al lavoro: i possibili cambi di formazione con la Turchia

Delusi e disillusi. Il giorno dopo Italia-Belgio, lo siamo un po' tutti. Gli errori di approccio e tecnica sono stati evidenti soprattutto dopo il primo gol subito ma questo, seppur doloroso, è solo il primo atto del nuovo ciclo di Mancini e bisogna pensare subito a migliorare, andando avanti. 4 partite in 15 giorni, un mini torneo. Sarà il test che ci dirà se, e quanto, abbiamo davvero messo alle spalle Zenica.

C'è da rincuorare e rassicurare ma anche stimolare e pretendere specialmente dai più esperti. Qualcuno, infatti, non ci ha dormito. Il pomeriggio libero passato tra hotel, giovani tifosi e visita dei parenti ha accorciato l'attesa per la partenza per la Turchia. Mancini sa che questa non è più una squadra da prima fascia e occorre ritrovare il tocco magico dell'Europeo vinto. Insomma, caro Ct, mettici del tuo e dicci cose positive.