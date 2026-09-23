Mondiali U20 donne, Italia-Spagna 0-1: il risultato LIVE
Mai così avanti nella storia del Mondiale U20 femminile, la Nazionale di Matteucci affronta in semifinale a Lodz la fortissima Spagna che domina nel primo tempo. Ci provano Agote e Comendador, attenta Belli su Libran e ancora Agote. Annullato dal Var il vantaggio di Cerrato, sfortunata l'autorete di Gallo. Chance per Fadda. Chi passa affronta domenica in finale la vincente di Corea del Nord-Colombia
ITALIA-SPAGNA 0-1 LIVE
40' aut. Gallo
ITALIA U20 (3-5-2): Belli; Venturelli, Bressan, Gallo; Testa, Fadda, Cherubini, Galli, Tosello; Pellegrino Cimò, Appiah. CT Matteucci
SPAGNA U20 (4-3-3): Lopez; Jimenez, Cristobal, Camara, Julià; Dorado, Libran, Gomez, Agote, Comendador, Cerrato. CT Aznar
47' - Fadda! Ancora Italia con l'azione della numero 8 azzurra, che porta palla e si libera al tiro in area. Sicura in presa Lopez!
46' - Prima iniziativa dell'Italia dagli sviluppi del calcio piazzato di Cherubini: è proprio Gallo a cercare la deviazione in area, l'ultimo tocco è di Dorado che non crea problemi a Lopez
45' - Due minuti di recupero
Autorete di Gallo, Italia-Spagna 0-1
40' - Meritatissimo il vantaggio della Rojita, che ha dominato questo primo tempo. E dopo il gol annullato dal Var a Cerrato, è regolarissimo ma sfortunato l'1-0 con l'autogol di Gallo. Agote scappa sulla destra e crossa un pallone deviato proprio dal difensore azzurro: la traiettoria inganna anche Belli che non riesce a toglierlo dalla propria porta
Annullato il gol di Cerrato!
33' - Break di Dorado su Pellegrino Cimò sulla trequarti, sviluppo dell'azione che vede poi Cerrato battere Belli in uscita. C'è però l'intervento del Var per l'entrata su Pellegrino Cimò, intervento ritenuto falloso che porta quindi alla revoca del gol della Spagna. Si resta sullo 0-0!
32' - Provvidenziale la chiusura di Testa su Libran, servita in area da Agote
25' - Nessun problema per Belli sulla conclusione di Cerrato
23' - È un assedio quello della Spagna: Comendador appoggia al limite dell'area per Dorado, che calcia alto col sinistro
19' - Ancora Agote! E ancora Belli! Cherubini saltata netta dall'avversaria, ma sul primo palo fa ottima guardia il nostro portiere!
18' - Libran! Direttamente su calcio di punizione il tentativo del capitano della Spagna: vola Belli che si salva in corner!
13' - Comendador! Ancora Spagna e ancora da fuori area: stavolta la conclusione non va lontano dalla porta azzurra!
13' - Dorado cerca fortuna dalla distanza: destro che non inquadra la porta di Belli
9' - Duello in velocità tra Cristobal e Appiah, che commette fallo sull'avversaria
3' - Agote! Pericolosa la Spagna: Comendador taglia il campo per Camara, che dalla destra serve in area la compagna: diagonale fuori di poco!
3' - Subito possesso palla della Spagna, che ha preso il controllo del match
Dopo l'inno spagnolo il saluto tra i capitani Gallo e Libran: tutto è pronto a Lodz!
L'urlo delle nostre ragazze! Mai una Nazionale italiana femminile ha la finale in un torneo Fifa: ci provano oggi le ragazze di Matteucci
Ora gli inni nazionali: si parte con quello azzurro!
Ingresso in campo delle squadre allo Stadio municipale di Lodz insieme all'arbitro del match, la rumena Alina Pesu
Sabato la finale per il terzo posto, domenica la finalissima
Oggi in campo Italia-Spagna alle 15 e Corea del Nord-Colombia alle 18.30. Le perdenti delle due semifinali si affronteranno sabato alle 18 a Lodz, lo stesso stadio dove domenica alle 18 si giocherà il titolo del Mondiale U20 femminile
Matteucci: "Vedo consapevolezza e voglia di divertirsi"
Così il Ct della Nazionale U20 azzurra alla vigilia della semifinale: "Le squadre forti non si conoscono mai bene, hanno la capacità di cambiare. Nelle mie ragazze vedo però consapevolezza e voglia di divertirsi, che è la cosa fondamentale"
Il percorso dell'Italia
- Stati Uniti-Italia 1-2 (girone): 18' Johnson (S), 40' Fadda (I), 59' Pellegrino Cimò (I)
- Italia-Nuova Zelanda 3-0 (girone): 78' e 83' Ventriglia, 89' Appiah
- Italia-Giappone 1-1 (girone): 59' rig. Fadda (I), 80' Tago (G)
- Italia-Cina 6-5 d.c.r. (ottavi): 34' Appiah (I), 73' aut. Belli (I)
- Corea del Sud-Italia 1-3 (quarti): 16' e 48' Appiah (I), 43' Lee (C), 63' Fadda (I)
Le scelte di Matteucci
Rispetto all'ultima vittoria contro la Corea del Sud, si rivede dall'inizio Giulia Galli da poco trasferita proprio in Spagna al Barcellona. Fiducia alla coppia Pellegrino Cimò-Appiah, quest'ultima già a quota 4 gol nel torneo. Uno in meno per Fadda, intoccabile a centrocampo. E in difesa Bressan prende il posto di Cocino
Le scelte di Aznar
Cinque vittorie su cinque e 19 gol segnati (uno solo quello subito) per la fortissima Rojita, che riparte dai suoi punti fermi. In attacco c'è sempre Paula Comendador (5 reti personali) ma non Garcia e Segura, entrambe a quota 4 centri ma inizialmente in panchina. Completano il tridente Agote e Cerrato, quest'ultima impegnata in Italia alla Fiorentina come il capitano Libran alla Juventus
L'altra semifinale si gioca sempre oggi, alle 18.30
Insieme alla Corea del Nord, che affronterà la Colombia nell’altra semifinale, la Spagna era - alla vigilia - ed è la grande favorita per il successo finale.
Percorso netto per la Spagna
La Spagna arrivano a questo appuntamento dopo un percorso netto fatto di cinque successi su cinque sfide disputate, con ben 19 reti segnate e appena uno subìto.
Le Azzurrine potrebbero diventare la prima nazionale italiana femminile di calcio a raggiungere la finale in un torneo Fifa.
A livello femminile, Italia e Spagna si sono incontrate lo scorso anno nella semifinale degli Europei Under 19 vinta 2-0 dalle Furie Rosse.
Nei quarti degli Europei Under 17 del 2025 era stata l'Italia a battere la Spagna grazie alla doppietta di Giulia Galli, attaccante classe 2008 che sta partecipando anche al Mondiale in Polonia.
Italia-Spagna alle 15: qui la partita minuto per minuto
A Lodz, la Nazionale italiana under 20 femminile è a caccia di un risultato storico: raggiungere la finale del Mondiale di categoria. Le Azzurrine affronteranno in semifinale la Spagna, accreditata per la vittoria finale. Nell'ultimo precedente le spagnole si sono imposte 2-0 nella semifinale degli Europei Under 19. Calcio d'inizio alle 15