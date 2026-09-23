40' - Meritatissimo il vantaggio della Rojita, che ha dominato questo primo tempo. E dopo il gol annullato dal Var a Cerrato, è regolarissimo ma sfortunato l'1-0 con l'autogol di Gallo. Agote scappa sulla destra e crossa un pallone deviato proprio dal difensore azzurro: la traiettoria inganna anche Belli che non riesce a toglierlo dalla propria porta