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Mbappé, infortunio al ginocchio: out almeno 10 giorni. Le news verso Roma-Real Madrid

real madrid

Sospiro di sollievo in casa Real Madrid: Mbappé si è sottoposto agli esami dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato con la Francia contro la Turchia e il club spagnolo ha comunicato che l'attaccante ha riportato un'iperestensione della capsula posteriore: resterà out per circa 10-12 giorni. Salterà i prossimi impegni in nazionale (tra cui la sfida con l'Italia) ma potrebbe recuperare in tempo per la trasferta di Champions contro la Roma del 14 ottobre

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Ufficiale l'esito degli esami di Kylian Mbappé dopo l'infortunio rimediato in Turchia-Francia: iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro, come riportato dal Real Madrid. I tempi di recupero sono di 10-12 giorni col club continuerà a valutarne l'evoluzione. L'ex Psg si era fatto male durante il tiro che ha portato al gol decisivo contro la Turchia: dopo aver segnato si era subito toccato il ginocchio sinistro provando inizialmente a restare in campo prima di chiedere il cambio. Zidane, nel post-partita, aveva poi confermato che Mbappé sarebbe rientrato a Madrid e che non avrebbe preso parte ai prossimi impegni con la Francia, tra cui la sfida contro l'Italia in programma il 2 ottobre. I tempi di recupero fanno invece sperare Mourinho in vista di Roma-Real Madrid del 14 ottobre in Champions League, competizione in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il comunicato del Real Madrid

"Dopo i test effettuati oggi al nostro giocatore Kylian Mbappé dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".

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