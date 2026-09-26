Sospiro di sollievo in casa Real Madrid: Mbappé si è sottoposto agli esami dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato con la Francia contro la Turchia e il club spagnolo ha comunicato che l'attaccante ha riportato un'iperestensione della capsula posteriore: resterà out per circa 10-12 giorni. Salterà i prossimi impegni in nazionale (tra cui la sfida con l'Italia) ma potrebbe recuperare in tempo per la trasferta di Champions contro la Roma del 14 ottobre

Ufficiale l'esito degli esami di Kylian Mbappé dopo l'infortunio rimediato in Turchia-Francia: iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro, come riportato dal Real Madrid. I tempi di recupero sono di 10-12 giorni col club continuerà a valutarne l'evoluzione. L'ex Psg si era fatto male durante il tiro che ha portato al gol decisivo contro la Turchia: dopo aver segnato si era subito toccato il ginocchio sinistro provando inizialmente a restare in campo prima di chiedere il cambio. Zidane, nel post-partita, aveva poi confermato che Mbappé sarebbe rientrato a Madrid e che non avrebbe preso parte ai prossimi impegni con la Francia, tra cui la sfida contro l'Italia in programma il 2 ottobre. I tempi di recupero fanno invece sperare Mourinho in vista di Roma-Real Madrid del 14 ottobre in Champions League, competizione in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.