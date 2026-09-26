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Zanetti porta la Fondazione Pupi in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il video dell'evento

a napoli

Nel VIDEO l'intervento di Javier Zanetti e della moglie Paula - sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli - in occasione dell'evento della Fondazione Pupi. una delle più grandi realtà solidali che legano Italia e Argentina, nel nome di Maradona. Un charity show condotto da Federica Masolin e Gianluca Gazzoli, che ha visto protagonista una città legata a doppio filo col giocatore che più di tutti ha scritto la storia del calcio

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