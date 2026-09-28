Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Matteucci: "Queste ragazze sono state una squadra vera dal primo all'ultimo minuto"

Emiliano Tomasini
©IPA/Fotogramma

"Vorrei che venisse ricordata la squadra". È quello che il Ct Nicola Matteucci vorrebbe restasse del Mondiale dell’Italia Under 20: un gruppo capace di superare difficoltà, avversarie di livello e poco tempo per lavorare insieme, senza perdere la propria identità. E costruendo qualcosa di importante e storico. La sua intervista, in esclusiva, a Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ