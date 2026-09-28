Matteucci: "Queste ragazze sono state una squadra vera dal primo all'ultimo minuto"

"Vorrei che venisse ricordata la squadra". È quello che il Ct Nicola Matteucci vorrebbe restasse del Mondiale dell’Italia Under 20: un gruppo capace di superare difficoltà, avversarie di livello e poco tempo per lavorare insieme, senza perdere la propria identità. E costruendo qualcosa di importante e storico. La sua intervista, in esclusiva, a Sky Sport Insider
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