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football analyst

In Serie A si gioca molto di più a calcio rispetto a una stagione fa

Luca Mastrorilli

Nel senso di minuti di gioco effettivo. Lo dicono in maniera chiara e inequivocabile i dati di queste prime 5 giornate, disegnando una nuova tendenza che non potrà che fare bene a tutto il movimento. Il nostro football analyst preferito prova a spiegarci perché, entrando nel dettaglio delle pieghe del tempo effettivo di queste prime 50 partite del massimo campionato 

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