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l'analisi

La MotoGP si decide con le gomme

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©Getty

Dopo l'Europa, arriva l'Asia che quasi è un Motomondiale a parte. Molto dipenderà dalle gomme che verranno montate e che sembrano in qualche modo bilanciare l'andamento delle varie moto in gara, lasciando molto spazio alla bravura dei piloti. Quanto impatteranno e cosa ci dobbiamo aspettare

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