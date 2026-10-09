Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Qualficazioni mondiali femminili, Bielorussia-Italia 0-2: gol di Piemonte e Polli

qual. mondiali

L'Italia batte 2-0 la Bielorussia sul campo neutro di Tblisi, in Georgia, nella partita d'andata del primo turno dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2027. In gol nel secondo tempo Piemonte al 61' e Polli al 91'. Il ritorno è in programma martedì 13 ottobre a Firenze. In palio, l'accesso al turno decisivo contro la vincente di Finlandia-Serbia

Buona prestazione dell'Italia nel match valido per il primo turno dei play off di qualificazione ai Mondiali femminili del 2027. La Nazionale femminile del commissario tecnico Soncin si è imposta - sul campo neutro di Tbilisi in Georgia - sulla Bielorussia per 2-0. In gol nel secondo tempo Piemonte al 61' e Polli al 91'. Martedì 13 ottobre alle ore 18.15 la partita di ritorno allo stadio 'Franchi' di Firenze.

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Figc, ufficiale: assemblea elettiva il 14 dicembre

ufficiale

E' ufficiale, il 14 dicembre il calcio torna al voto per eleggere il presidente federale. Il...

Juve, ufficiale rinnovo Nico Gonzalez fino 2030

il rinnovo

Alla Continassa il protagonista di giornata è Nico Gonzalez. L’argentino, che oggi ha svolto...

Chivu: "Provedel? Vedremo. Spence è disponibile"

INTER

La sfida col Parma potrebbe essere l'occasione per Chivu di dare spazio a chi ha giocato meno...

Roma, a Como garanzia "Dybalen", out Cristante

da trigoria

Torna la Serie A con una delle partite più attese: Como-Roma domenica alle 12.30. Gasperini si...

Allegri: "McTominay convocato. Gli infortunati..."

napoli

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il prossimo match del Napoli, che ospita...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE