Qualficazioni mondiali femminili, Bielorussia-Italia 0-2: gol di Piemonte e Polliqual. mondiali
L'Italia batte 2-0 la Bielorussia sul campo neutro di Tblisi, in Georgia, nella partita d'andata del primo turno dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2027. In gol nel secondo tempo Piemonte al 61' e Polli al 91'. Il ritorno è in programma martedì 13 ottobre a Firenze. In palio, l'accesso al turno decisivo contro la vincente di Finlandia-Serbia
Buona prestazione dell'Italia nel match valido per il primo turno dei play off di qualificazione ai Mondiali femminili del 2027. La Nazionale femminile del commissario tecnico Soncin si è imposta - sul campo neutro di Tbilisi in Georgia - sulla Bielorussia per 2-0. In gol nel secondo tempo Piemonte al 61' e Polli al 91'. Martedì 13 ottobre alle ore 18.15 la partita di ritorno allo stadio 'Franchi' di Firenze.