Cinque gol dei giallorossi e quattro dello scatenato Malen nella vittoria al Tardini, partita analizzata da Gian Piero Gasperini: "La nostra forza? Tecnica e tattica, mentale e di condizione fisica. Il risultato non rispecchia la partita, abbiamo preso un brutto gol che poteva cambiare l'aspetto psicologico ma siamo in grado di reagire e vincere". E su Malen: "Forse l'ho messo a giocare dove si esprime meglio. Ed è straordinario per come si combina alla squadra"

Semplicemente spettacolare. La Roma e Donyell Malen. Finisce 5-1 al Tardini per i giallorossi, che infilano la quarta vittoria di fila in campionato e restano a -2 dalla Lazio capolista. Una squadra capace di segnare più di 35 gol (36) dopo 12 gare stagionali di Serie A: negli ultimi 76 anni non si era mai vista. E poi c'è l'olandese, già a quota 26 reti nel 2026 come solo un altro giallorosso (Bobby Manfredini) era riuscito nel 1960. Numeri pazzeschi per un gruppo che entra già nella storia, protagonista della partita analizzata dal suo allenatore Gian Piero Gasperini: "La forza della Roma? C'è un po' di tutto. L'aspetto tattico, tecnico, la mentalità e la condizione fisica. Il risultato non rispecchia la partita: il Parma è in condizione, è aggressivo e le loro palle lunghe ci infastidivano. Poi abbiamo trovato il gol, abbiamo giocato un buon finale di primo tempo ma preso un brutto gol che poteva cambiare l’aspetto psicologico. Invece è finita fuori la nostra migliore qualità: mettiamo in preventivo un errore o la bravura dell’avversario, ma abbiamo la fiducia e la potenzialità di fare gol e vincere la partita. Facciamo tre gol a partita? È un obiettivo che ci prefiggiamo, questo dipende dalla crescita tecnica e dalla fiducia di tutta la rosa. Giocare e vincere è l'unico obiettivo che ci prefiggiamo". Detto dei numeri di Malen, anche l'ingresso di Wesley ha spaccato la partita: "Questo è il vantaggio di avere rose da Champions, dove 5-6 cambi di livello possono cambiare la partita. Tutti sono entrati bene e questo è un vantaggio. In altre situazioni non avevamo la rosa come adesso".