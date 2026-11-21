L'allenatore del Napoli a Sky analizza il successo sul Torino: "Prima di segnare non c'era il mood giusto, allora ho suggerito ai ragazzi di provare a sorridere". Poi spiega la mossa tattica decisiva: "Pensavo che De Bruyne sottopunta potesse fare meglio; ho messo lì McTominay ma gli ho detto di arrivarci in corsa" NAPOLI-TORINO 1-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Il Napoli torna a vincere e ritrova il sorriso: quel sorriso che Massimiliano Allegri aveva chiesto ai suoi, certo che affrontando la partita in quella maniera il gol sarebbe arrivato. Alla fine la rete di McTominay gli ha dato ragione, e Allegri nell'esultanza ci ha tenuto a rimarcarlo: "Visto? Se sorridete il gol arriva". L'allenatore del Napoli conferma la sua filosofia anche a Sky, intervistato dopo il successo contro il Torino: "Era come se non ci fosse il mood giusto, perché avevamo avuto tante occasioni favorevoli senza fare gol. Allora ho detto alla squadra: 'Ragazzi, sorridiamo: magari riusciamo a fare gol'. Vincere un partita con un po' di sofferenza ci è servito ma bisogna ancora migliorare in alcune situazioni come la gestione della palla alla fine ma siamo stati molto bravi a difendere sulle palle inattive. In passato ci è mancata la cattiveria nel difendere che oggi invece si è vista". Approfondimento Le pagelle di Napoli-Torino 1-0

La svolta con McTominay alle spalle di Hojlund Una partita che Allegri cambia con una mossa tattica in particolare, alzando McTominay alle spalle di Hojlund. Partito con il 3-5-1-1 con Vergara in quella posizione, quando l'azzurro si fa male Allegri fa entrare De Bruyne, con gli stessi compiti. Poco dopo, però, comanda il "cambio": il belga va a fare la mezzata e McTominay sale. Eppure, almeno inizialmente, non basta. Spiega Allegri: "I cambi tattici? E' anche la cosa divertente di questo lavoro: credevo che De Bruyne sottopunta potesse fare meglio, poi ho spostato McTominay vicino a Hojlund perché serviva un po' di più lì. Ma a McTominay ho detto di non farsi trovare nella posizione verticale dietro a Hojlund, ma di arrivarci, perché così sarebbe stato meno marcabile. Quando l'ho messo lì ci è andato ma stando fermo, poi nel secondo tempo si è mosso di più tra le linee ed è stato molto più bravo. Hojlund da recuperare? Non è assolutamente così: ha fatto una buona partita mettendosi a disposizione della squadra. Ha avuto diverse occasioni e per noi è molto utile e importante". Leggi anche Problema alla coscia, Vergara esce in lacrime