Douè, grave infortunio per l'attaccante del Psg prossimo avversario della Romapsg
Grave infortunio per l’attaccante francese nell’11^ di Ligue 1: Desirè Doué, autore di un gol nel 3-2 del Psg sul Nizza, è dovuto uscire dal campo al 44’ del primo tempo dopo una brutta torsione del ginocchio destro. È stato portato via in barella e in lacrime, con le mani sul volto per il dolore: da capire la gravita di questo infortunio, si teme la rottura del crociato. Il Psg sarà impegnato mercoledì in Champions contro la Roma
Un altro brutto infortunio in casa Psg. Dopo la rottura del crociato per Kvaratskhelia, Desiree Douè è uscito in lacrime al 44’ del match di Ligue 1 contro il Nizza. L’attaccante francese, che aveva realizzato il gol del momentaneo 2-1 per i parigini (il Psg ha poi vinto 3-2) si è fatto male dopo una bruttissima torsione del ginocchio, mentre stava difendendo una palla dopo aver effettuato un dribbling su Witsel. Doué è uscito in lacrime, in barella, tra l’incredulità dei compagni: per lui si teme la rottura del legamento crociato destro.
Douè out, Luis Enrique lo perde per la Roma
Nella giornata di domenica è prevista una risonanza magnetica che permetterà di chiarire la natura e la gravità dell'infortunio, oltre agli eventuali tempi di recupero. Sicuramente, però, Luis Enrique dovrà fare a meno di lui nella sfida in Champions contro la Roma, in programma mercoledì alle 21 al Parco dei Principi.
L. Enrique: "Aspettiamo esami ma è infortunio serio"
Al termine del match contro il Nizza, le parole dell'allenatore del Psg non lasciamo molto spazio all'ottimismo: "Ho parlato con Douè negli spogliatoi -ha detto Luis Enrique- Dobbiamo aspettare gli esami medici finali per sapere esattamente di cosa si tratta, ma è chiaramente un infortunio serio. Tornerà più forte di prima".