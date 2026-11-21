Grave infortunio per l’attaccante francese nell’11^ di Ligue 1: Desirè Doué, autore di un gol nel 3-2 del Psg sul Nizza, è dovuto uscire dal campo al 44’ del primo tempo dopo una brutta torsione del ginocchio destro. È stato portato via in barella e in lacrime, con le mani sul volto per il dolore: da capire la gravita di questo infortunio, si teme la rottura del crociato. Il Psg sarà impegnato mercoledì in Champions contro la Roma

Un altro brutto infortunio in casa Psg. Dopo la rottura del crociato per Kvaratskhelia, Desiree Douè è uscito in lacrime al 44’ del match di Ligue 1 contro il Nizza. L’attaccante francese, che aveva realizzato il gol del momentaneo 2-1 per i parigini (il Psg ha poi vinto 3-2) si è fatto male dopo una bruttissima torsione del ginocchio, mentre stava difendendo una palla dopo aver effettuato un dribbling su Witsel. Doué è uscito in lacrime, in barella, tra l’incredulità dei compagni: per lui si teme la rottura del legamento crociato destro.