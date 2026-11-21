L'allenatore della Lazio elogia la sua squadra per la vittoria sul Lecce ma tiene sempre tutti con i piedi per terra: "Mancano 8 punti per la prima festa poi quando mancheranno 8 o 9 giornate alla fine vedremo, ma sono orgoglioso della voglia e della mentalità di questa squadra". Sui singoli: "Taylor vede cose che altri non vedono, Frattesi è un capoccione che ha bisogno di affetto ma anche di legnate sui denti"
Soddisfatto ma sempre molto misurato nelle parole, Rino Gattuso, che sarà in testa alla classifica del campionato di Serie A anche al termine della 12^ giornata grazie al successo dell'Olimpico sul Lecce: "Mancano otto punti per fare la prima festa. Per il resto lo vedremo quando mancheranno 8-9 partite. Sono stupito dalla mentalità, oggi per i primi 15 minuti non abbiamo fatto bene - dice in conferenza stampa -Belahyane si abbassava troppo e non siamo stati brillantissimi, poi molto meglio. Ultimamente abbiamo spesso sbagliato il secondo tempo nei primi minuti, invece oggi siamo stati sempre lì. Un merito? Forse quello d aver trasformato questa squadra in una famiglia". Sul colpo di tacco di Taylor: "Ho giocato con otto palloni d'oro e spesso mi sono chiesto cosa ci facessi io tra loro. Kenneth vede cose che altri non vedono, il 90% dei calciatori avrebbero tirato col piattone e avrebbero preso il preso il difensore davanti, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Lui l'ha vista prima di me, io quella giocata non l'ho vista e non mi passa per il cervello. Lui vede cose che altri non vedono. Forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere". Frattesi ormai sembra un giocatore rinato: "Io non ho salvato la vita a nessuno, Frattesi è un capoccione ed esagera sempre. Lui ha bisogno di affetto come tanti giocatori, ma poi deve anche prendere delle mazzate sui denti perché vuole giocare come dice lui ma non è facile. Il merito è suo, sono contento che ha segnato di sinistro, è una roba grossa. Io però sono contento di tutti, è bello allenare questo gruppo". Poi ci sarà l'opportunità della Supercoppa: "Per me la Supercoppa è un regalo, io non c'entro nulla e avrò la fortuna di giocarla. Non sarà un impiccio, ti giochi una coppa in una partita, ma manca del tempo. Manca un mese esatto, non possiamo pensarci da adesso".
"Sono orgoglioso per la mentalità e la voglia che dimostriamo"
L'allenatore della Lazio ha solo parole dolci per la sua squadra: "C'è mentalità, non siamo partiti benissimo, poi dopo abbiamo fatto bene in possesso e in non possesso, il Lecce è una squadra scomoda, non è stata una gara semplice ma sono orgoglioso per la mentalità e la voglia - dice a Dazn - Vedo come si allenano i ragazzi, abbiamo giocato con tre difensori che non avevano mai giocato insieme, ma io li vedo ogni giorno, c'è spirito e applicazione e dobbiamo continuare su questa strada, è vero che siamo diversi nelle varie zone del campo, ma è merito dei giocatori, ci stanno mettendo tanto e bisogna dare i meriti a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di incredibile". E' tornato anche Rovella: "Ci può a dare un po' di verticalità, adesso deve rimettersi bene e a posto e ci darà una mano, anche Dele Bashiru sta bene, Rovella deve ritrovare minuti ma ci può dare una mano perché è un giocatore importante". Cosa non mi piace di questa Lazio? "Sinceramente io non guardo troppo agli errori e alle palle che sbagliamo, perché ci sta, a me interessa la mentalità e questa è una sorpresa per come stiamo tenendo botta, poi si vuole sempre qualcosa in più ma a questi ritmi è normale sbagliare qualche volta"