Soddisfatto ma sempre molto misurato nelle parole, Rino Gattuso, che sarà in testa alla classifica del campionato di Serie A anche al termine della 12^ giornata grazie al successo dell'Olimpico sul Lecce: "Mancano otto punti per fare la prima festa. Per il resto lo vedremo quando mancheranno 8-9 partite. Sono stupito dalla mentalità, oggi per i primi 15 minuti non abbiamo fatto bene - dice in conferenza stampa -Belahyane si abbassava troppo e non siamo stati brillantissimi, poi molto meglio. Ultimamente abbiamo spesso sbagliato il secondo tempo nei primi minuti, invece oggi siamo stati sempre lì. Un merito? Forse quello d aver trasformato questa squadra in una famiglia". Sul colpo di tacco di Taylor: "Ho giocato con otto palloni d'oro e spesso mi sono chiesto cosa ci facessi io tra loro. Kenneth vede cose che altri non vedono, il 90% dei calciatori avrebbero tirato col piattone e avrebbero preso il preso il difensore davanti, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Lui l'ha vista prima di me, io quella giocata non l'ho vista e non mi passa per il cervello. Lui vede cose che altri non vedono. Forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere". Frattesi ormai sembra un giocatore rinato: "Io non ho salvato la vita a nessuno, Frattesi è un capoccione ed esagera sempre. Lui ha bisogno di affetto come tanti giocatori, ma poi deve anche prendere delle mazzate sui denti perché vuole giocare come dice lui ma non è facile. Il merito è suo, sono contento che ha segnato di sinistro, è una roba grossa. Io però sono contento di tutti, è bello allenare questo gruppo". Poi ci sarà l'opportunità della Supercoppa: "Per me la Supercoppa è un regalo, io non c'entro nulla e avrò la fortuna di giocarla. Non sarà un impiccio, ti giochi una coppa in una partita, ma manca del tempo. Manca un mese esatto, non possiamo pensarci da adesso".