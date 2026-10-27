Dragoni: "Sto vivendo il mio sogno, ma voglio restare una ragazza semplice che si diverte"

Dal debutto in Serie A a 16 anni alla Champions League vinta con il Barcellona, passando per lo scudetto con la Roma, la Nazionale e la nuova avventura al Chelsea. Giulia Dragoni ha bruciato le tappe, ma non vuole farsi condizionare dalle aspettative: a quasi vent'anni, la sua priorità resta imparare, migliorare e divertirsi con il pallone tra i piedi. La sua intervista a Sky Sport Insider