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l'intervista

Dragoni: "Sto vivendo il mio sogno, ma voglio restare una ragazza semplice che si diverte"

Gaia Brunelli
©Getty

Dal debutto in Serie A a 16 anni alla Champions League vinta con il Barcellona, passando per lo scudetto con la Roma, la Nazionale e la nuova avventura al Chelsea. Giulia Dragoni ha bruciato le tappe, ma non vuole farsi condizionare dalle aspettative: a quasi vent'anni, la sua priorità resta imparare, migliorare e divertirsi con il pallone tra i piedi. La sua intervista a Sky Sport Insider

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