Ha 22 anni, ha smesso da poco di giocare e ha scelto di provare a costruirsi un futuro in panchina. Ora Zeynep Mestan guida il Turgutluspor, squadra maschile turca che gioca in sesta divisione: la scelta del club ha fatto discutere, ma lei continua a inseguire il suo sogno e chiede di essere giudicata solo per i risultati in campo