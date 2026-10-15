Ha 22 anni, ha smesso da poco di giocare e ha scelto di provare a costruirsi un futuro in panchina. Ora Zeynep Mestan guida il Turgutluspor, squadra maschile turca che gioca in sesta divisione: la scelta del club ha fatto discutere, ma lei continua a inseguire il suo sogno e chiede di essere giudicata solo per i risultati in campo
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