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il novelliere

La prima donna sulla panchina di un club turco ha solo 22 anni

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Ha 22 anni, ha smesso da poco di giocare e ha scelto di provare a costruirsi un futuro in panchina. Ora Zeynep Mestan guida il Turgutluspor, squadra maschile turca che gioca in sesta divisione: la scelta del club ha fatto discutere, ma lei continua a inseguire il suo sogno e chiede di essere giudicata solo per i risultati in campo

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