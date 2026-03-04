Giocatori con più gol e assist, i più decisivi in vista del Mondiale: Messi in testa
Quali sono i calciatori in "forma Mondiale"? L'ultimo studio del Cies si è soffermato sui giocatori che hanno realizzato più gol e assist in 67 campionati del mondo negli ultimi 365 giorni. Lionel Messi domina la concorrenza ma alle spalle dell'argentino ci sono nomi molto importanti. E l'Italia? Nessun calciatore è presente nella top 100... Di seguito la classifica dei migliori 20, le cui nazionali sono già qualificate al Mondiale o ancora in corsa tramite playoff
- L'ultimo studio del Cies si è soffermato sui calciatori che hanno realizzato più gol e assist negli ultimi 365 giorni. Non è una semplice classifica Gol+Assist: il contributo dei giocatori è stato ponderato in base al livello delle partite in cui sono stati ottenuti. Per questo motivo alcuni calciatori che hanno segnato molto (come Dreyer, che gioca in Mls) ma in campionati meno 'competitivi' sono alle spalle dei loro colleghi che hanno segnato meno ma giocano in Europa.
- Totale (G+A): 29 (27 gol; 2 assist)
- Punteggio ponderato: 32,1
- Squadra: Al-Qadsiah (Saudi Pro League - Arabia Saudita)
- Nazionale: Messico
- Totale (G+A): 25 (18 gol; 7 assist)
- Punteggio ponderato: 32,6
- Squadra: PSV (Eredivisie - Olanda)
- Nazionale: Marocco
- Totale (G+A): 29 (22 gol; 7 assist)
- Punteggio ponderato: 32,6
- Squadra: Cruzeiro (Serie A - Brasile)
- Nazionale: Brasile
- Totale (G+A): 32 (18 gol; 14 assist)
- Punteggio ponderato: 32,7
- Squadra: Al-Sadd (Stars League - Qatar)
- Nazionale: Qatar
- Totale (G+A): 27 (15 gol; 12 assist)
- Punteggio ponderato: 33,7
- Squadra: Al-Hilal (Saudi Pro League - Arabia Saudita)
- Nazionale: Arabia Saudita
- Totale (G+A): 27 (21 gol; 6 assist)
- Punteggio ponderato: 34,5
- Squadra: Marsiglia (Ligue 1 - Francia)
- Nazionale: Inghilterra
- Totale (G+A): 31 (29 gol; 2 assist)
- Punteggio ponderato: 36,5
- Squadra: Al-Nassr (Saudi Pro League - Arabia Saudita)
- Nazionale: Portogallo
- Totale (G+A): 30 (19 gol; 11 assist)
- Punteggio ponderato: 37,8
- Squadra: Flamengo (Serie A - Brasile)
- Nazionale: Uruguay
- Totale (G+A): 38 (19 gol; 19 assist)
- Punteggio ponderato: 38
- Squadra: Basilea (Super League - Svizzera)
- Nazionale: Svizzera
- Totale (G+A): 36 (30 gol; 6 assist)
- Punteggio ponderato: 38,8
- Squadra: Al-Ahli (Saudi Pro League - Arabia Saudita)
- Nazionale: Inghilterra
- Totale (G+A): 27 (24 gol; 3 assist)
- Punteggio ponderato: 40,5
- Squadra: Arsenal (Premier League - Inghilterra)
- Nazionale: Svezia*
- Totale (G+A): 41 (22 gol; 19 assist)
- Punteggio ponderato: 42,1
- Squadra: San Diego FC (Mls - Stati Uniti)
- Nazionale: Danimarca*
- Totale (G+A): 28 (17 gol; 11 assist)
- Punteggio ponderato: 44
- Squadra: Bayern Monaco (Bundesliga - Germania)
- Nazionale: Colombia
- Totale (G+A): 37 (29 gol; 8 assist)
- Punteggio ponderato: 45,7
- Squadra: Sporting CP (Liga Nos - Portogallo)
- Nazionale: Colombia
- Totale (G+A): 29 (18 gol; 11 assist)
- Punteggio ponderato: 46
- Squadra: Barcellona (Liga - Spagna)
- Nazionale: Spagna
- Totale (G+A): 31 (24 gol; 7 assist)
- Punteggio ponderato: 46,8
- Squadra: Manchester City (Premier League - Inghilterra)
- Nazionale: Norvegia
- Totale (G+A): 36 (14 gol; 22 assist)
- Punteggio ponderato: 54,9
- Squadra: Bayern Monaco (Bundesliga - Germania)
- Nazionale: Francia
- Totale (G+A): 42 (35 gol; 7 assist)
- Punteggio ponderato: 64,5
- Squadra: Bayern Monaco (Bundesliga - Germania)
- Nazionale: Inghilterra
- Totale (G+A): 41 (37 gol; 4 assist)
- Punteggio ponderato: 65,4
- Squadra: Real Madrid (Liga - Spagna)
- Nazionale: Francia
- Totale (G+A): 59 (37 gol; 22 assist)
- Punteggio ponderato: 66,3
- Squadra: Inter Miami (Mls - Stati Uniti)
- Nazionale: Argentina