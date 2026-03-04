Quali sono i calciatori in "forma Mondiale"? L'ultimo studio del Cies si è soffermato sui giocatori che hanno realizzato più gol e assist in 67 campionati del mondo negli ultimi 365 giorni. Lionel Messi domina la concorrenza ma alle spalle dell'argentino ci sono nomi molto importanti. E l'Italia? Nessun calciatore è presente nella top 100... Di seguito la classifica dei migliori 20, le cui nazionali sono già qualificate al Mondiale o ancora in corsa tramite playoff