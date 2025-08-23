Riparte la Serie B con cinque anticipi. Bene l'Empoli (3-1 al Padova) e il Cesena (stesso risultato contro il Pescara). Vincono anche Palermo e Monza contro Reggiana e Mantova. Solo un pari tra Entella e Juve Stabia. Domani, domenica 24 agosto, i match tra Spezia-Carrarese, Venezia-Bari, Catanzaro-Sudtirol e Frosinone-Avellino. Lunedì 25 agosto, invece, si sfidano Sampdoria e Modena. Di seguito la classifica
- Empoli-Padova 3-1
20' Shpendi (E), 25' Bortolussi (P), 41' e 66' Popov (E)
- Entella-Juve Stabia, 1-1
47' Candellone (J), 60' Marconi (E)
- Palermo-Reggiana 2-1
38' Pohjanpalo (P), 62' Tavsan (R), 64' Pierozzi (P)
- Monza-Mantova 1-0
56' Izzo (M)
- Spezia-Carrarese, ore 19
- Venezia-Bari, ore 19
- Catanzaro-Sudtirol, ore 21
- Frosinone-Avellino, ore 21
