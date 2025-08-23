Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie B, la classifica della stagione 2025-2026

Serie B fotogallery
22 foto
©IPA/Fotogramma

Riparte la Serie B con cinque anticipi. Bene l'Empoli (3-1 al Padova) e il Cesena (stesso risultato contro il Pescara). Vincono anche Palermo e Monza contro Reggiana e Mantova. Solo un pari tra Entella e Juve Stabia. Domani, domenica 24 agosto, i match tra Spezia-Carrarese, Venezia-Bari, Catanzaro-Sudtirol e Frosinone-Avellino. Lunedì 25 agosto, invece, si sfidano Sampdoria e Modena. Di seguito la classifica 

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Empoli da tre punti, Pescara ko: la CLASSIFICA

Serie B

Riparte la Serie B con cinque anticipi. Bene l'Empoli (3-1 al Padova) e il Cesena (stesso...

22 foto

La classifica di Premier League

Premier League

Il Tottenham vince la seconda partita in campionato: il trionfo contro il Manchester City vale...

20 foto

Gli acquisti più costosi dell'estate (finora)

Calciomercato

C'è una new entry nella top 30 dei colpi più costosi dell'estate: è Eberechi Eze, tornato...

32 foto

L'Arsenal ha due squadre stellari: come giocherà?

Calciomercato

Quasi 300 milioni di euro spesi finora per costruire un dream team. Anzi, due. Non badano a spese...

25 foto

Arsenal, ufficiale l'arrivo di Eze dal Palace

Calciomercato

L'Arsenal ufficializza l'acquisto di Eze dal Crystal Palace. Brenner lascia l'Udinese e si...

216 foto

Video in evidenza

    Serie B: Ultime Notizie

    Serie B, colpo del Cesena a Pescara: 3-1

    Serie B

    All'Adriatico gli emiliani passano 3-1 con i gol di Blesa, Shpendi e Bisoli. In mezzo il pareggio...

    Inzaghi: "Si può costruire qualcosa di importante"

    palermo

    L'allenatore del Palermo a Sky Sport: "La Serie B è un campionato lungo e faticoso, lo...

    Serie B 2025-26: le partite della 1^ giornata

    Serie B

    Svelato il calendario della Serie BKT 2025/2026: si parte con il 23 agosto (con l'anticipo del...