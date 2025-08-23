Riparte la Serie B con cinque anticipi. Bene l'Empoli (3-1 al Padova) e il Cesena (stesso risultato contro il Pescara). Vincono anche Palermo e Monza contro Reggiana e Mantova. Solo un pari tra Entella e Juve Stabia. Domani, domenica 24 agosto, i match tra Spezia-Carrarese, Venezia-Bari, Catanzaro-Sudtirol e Frosinone-Avellino. Lunedì 25 agosto, invece, si sfidano Sampdoria e Modena. Di seguito la classifica

