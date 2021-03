Non si ferma più il giocatore della Roma, già in doppia cifra di reti in Serie A dopo aver segnato al Milan. Era dai tempi di Platini che un francese non segnava almeno 10 gol in Serie A. Nei top 5 campionati d'Europa solo 3 centrocampisti hanno fatto meglio di Veretout. Nella top 20 stilata da Transfermarkt presenti anche altri 5 "italiani"