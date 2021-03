Contatto con positivo, Juan Jesus rimandato a casa

Convocato per la trasferta al Franchi dove sarebbe andato in panchina, Juan Jesus è stato isolato e rientrato a Roma per via di un contatto diretto con un positivo al Covid. Nei prossimi giorni il club monitorerà il gruppo squadra come da protocollo in queste situazioni. Da ricordare come Juan Jesus era risultato negativo all’ultimo tampone svolto con la squadra