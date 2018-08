Atlanta - Un giorno intero fuori dall'hotel. Quello lussuosissimo nel cuore di PeachTree ad Atlanta che ospita la Juventus. Il quartier generale dei giornalisti è proprio di fronte ma per l'immagine che interessa a noi non si può restare al fresco condizionato del digital Head Quarter. Dobbiamo uscire e stare all'ingresso auto e pullman. L'uscita secondaria. Quando arriviamo siamo da soli. Un'attesa che inizia alle 11.35 di mattina (orario USA) con la notizia che cambia il palinsesto di SkySport24 e l'apertura di tutti i quotidiani sportivi: Higuain e Caldara al Milan, Bonucci alla Juve. E quindi a noi in trasferta negli USA, tocca provare a intercettare il giovane difensore, che nel pomeriggio -da quello che sappiamo- dovrebbe partire per l'Italia. E così ci sistemiamo sul marciapiede. Da ore continua a piovere e sembra non voler smettere.