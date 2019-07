Da tredici anni non calca più i campi come giocatore, eppure il tocco non l’ha mai perso, Mauricio Pochettino. L’allenatore del Tottenham, 47 anni, infatti ha dato sfoggio della sua tecnica durante la prima seduta di allenamento degli Spurs in Asia, a Singapore. Nei video postati dai canali social del club londinese, si vede Pochettino prima calciare da fuori area con estrema precisione battendo a più riprese il portiere, poi duettare in un palleggio a volo a due tocchi con Eriksen.

Tottenham, prossimo rivale della Juve

I giocatori hanno cominciato a lavorare a Singapore nel primo allenamento della tournée asiatica. La squadra è atterrata nel mattino, ora locale, e la seduta è cominciata nel tardo pomeriggio, con i calciatori divisi in due gruppi e si sono alternati nel tipo di lavoro. La prossima sessione è fissata per venerdì mattina, in vista del primo impegno di International Champions Cup che sarà proprio contro la Juventus al Singapore National Stadium alle 19:30 ore locali, 13:30 ore italiane.