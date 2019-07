Un gran gol al Tottenham, la fascia di capitano al braccio e tanti sorrisi con CR7 e i compagni. La seconda prima volta di Gonzalo Higuain alla Juventus non è stata affatto banale. Il "Pipita" è entrato nel secondo tempo e dopo 10 minuti ha segnato con un gran destro nell’angolino la prima rete della stagione bianconera. Poi ha esultato alla Luca Toni, portandosi la mano destra all’orecchio e indicando la panchina. L’argentino si è mosso bene, costruendosi un paio di altre chance per la doppietta. Una prestazione convincente, impreziosita anche dalla fascia di capitano indossata nell’ultima mezz’ora, complice la girandola di cambi. In attesa del mercato non si può dire che Higuain sia un corpo estraneo al nuovo progetto tecnico di Maurizio Sarri. Anzi, chissà che con l’allenatore del record di marcature a Napoli non possa ricostruirsi quel feeling visto solo a tratti negli ultimi 6 mesi con il Chelsea.