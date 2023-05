In due stagioni all'Inter ha vinto quattro finali su quattro, due di Supercoppa e due di Coppa Italia. L'ultimo (e unico) ko contro la Juventus di Allegri nel 2017. Da quel momento ha fatto 7 su 7. In attesa della finale più importante di tutte, quella di Champions a Istanbul, che potrebbe fargli agganciare un idolo nerazzurro come José Mourinho: a Simone Inzaghi manca soltanto un titolo per eguagliare lo Special One nella classifica degli allenatori più vincenti con l'Inter

FIORENTINA-INTER 1-2: HIGHLIGHTS