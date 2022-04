12/28

DANIELE DE ROSSI (in campo dal 61') - assistente tecnico Italia. Anche De Rossi, come Toni, ha seguito il percorso per diventare allenatore. Prima di assumere la guida tecnica di una squadra in prima persona, però, l'ex giallorosso sta procedendo per piccoli passi: attualmente è nello staff di Mancini in Nazionale, con cui ha vinto l'Europeo in estate ma ha mancato anche l'accesso ai Mondiali in Qatar