Il 29 maggio 1917 nasceva John Fitzgerald Kennedy. Questo Kennedy, il John brasiliano, è nato nello stesso mese dell'ex presidente USA e la sua vita fino a oggi è stata molto complicata. Eppure, per un momento, ha assaporato la fama di essere ricordato per le sue prodezze e non per i suoi disastri fuori dal campo. A soli 23 anni, rischia di essere uno dei tanti talenti persi del Brasile: questa è la sua storia