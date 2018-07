Ci siamo, inizia la nuova stagione. Il Siena di mister Mignani si ritrova e punta subito in grande, senza contare che potrebbe presentare una domanda di ripescaggio in B. Il Cesena ripartirà dai dilettanti, si è liberato un posto, la società ci crede e potrebbe salire, anche se è molto difficile. Tuttavia, la speranza c'è, come dichiarato dal vicepresidente Federico Trani nel corso dell'ultima conferenza stampa: "Ci faremo trovare pronti". Preparati ovviamente. Intanto, fissate le date per il pre-campionato estivo: giovedì 12 luglio la squadra si ritroverà all'Artemio Franchi di Siena per effettuare i primi test e le visite mediche di rito, previste per i giorni successivi. Sabato, invece, la partenza per il ritiro a Castel Del Piano.

Trani: "Abbiamo ambizioni serie"

Federico Trani non ha mezze misure. E soprattutto non ha limiti. Crede nel Siena e nel suo progetto a lungo termine, l'anno scorso i bianconeri hanno disputato i playoff dopo una stagione giocata al 120%. Ora la rivoluzione: "Abbiamo acquisito una certa forza, dopo due anni hanno visto tutti che il Siena è una società su cui si può fare affidamento, abbiamo ambizione, siamo seri, l'anno scorso siamo arrivati secondi. Ci siamo anhe noi". A fine ritiro i bianconeri si alleneranno nel nuovo centro sportivo: "Stiamo finendo gli ultimi lavori nello spogliatoio della prima squadra: lunedì inizia la stagione ufficiale dell’Acquacalda con i campi estivi. Continueremo ad allenarci li durante l’anno, il progetto è ancora da completare ma siamo felici. Vogliamo migliorarci e trovare giocatori pronti, che abbiano voglia di giocarsi le proprie carte. Alcuni l'anno scorso sono andati oltre le aspettative".