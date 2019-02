Andrea Orlandi è stato costretto a chiudere definitivamente la sua carriera calcistica. Lo spagnolo, di orgini italiane, era arrivato a gennaio all'Entella dal club indiano del Chennaiyin ma non ha mai disputato una partita con i liguri. Gli esami clinici hanno evidenziato una patologia cardiaca che non consente al centrocampista di continuare a giocare. Lo ha comunicato lo stesso club di Chiavari sui propri canali ufficiali: "Andrea Orlandi deve interrompere la sua attività agonistica. A seguito di approfonditi accertamenti strumentali e’ emersa una patologia cardiaca che purtroppo lo costringe a concludere improvvisamente la sua carriera". Sempre sul sito dell'Entella le parole del presidente Gozzi: "In queste settimane abbiamo conosciuto Andrea, una persona perbene, equilibrata, matura che ha saputo reagire alla notizia con grande carattere e forza di volontà. Gli auguriamo di iniziare una seconda vita e ottenere nuovi grandi successi. All’Entella, se lo vorrà, troverà sempre il sostegno che merita". Lo stesso giocatore ha voluto commentare questa brutta notizia: "“Vorrei ringraziare la Virtus Entella e tutti coloro che fanno parte di questa bellissima famiglia. In questi pochi giorni a Chiavari ho trovato gente stupenda con una sensibilità fuori dal comune. Dal presidente Gozzi che ringrazio sinceramente, a tutti i giocatori, mister Boscaglia e i membri dello staff. Un pensiero speciale va allo staff medico che mi è stato vicino in un momento difficile e mi ha probabilmente salvato la vita. Tifo per voi e sono sicuro che la squadra ritroverà presto la cadetteria, il minimo che questa società merita. Grazie ancora di cuore a tutti”